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В Сургуте провели 70 противопожарных рейдов — о соблюдении мер безопасности напомнили жителям частных домов

В Сургуте усилена профилактика пожаров

В Сургуте провели 70 противопожарных рейдов — о соблюдении мер безопасности напомнили жителям частных домов
Фото администрации Сургута

С начала 2025 года в Сургуте произошло более 190 пожаров. Большая часть из них пришлась на частный сектор. В связи с этим городские службы усилили профилактическую работу — в том числе через регулярные рейды, направленные на снижение рисков и информирование населения о правилах пожарной безопасности.

По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города, на сегодняшний день проведено уже более 70 противопожарных рейдов. Особое внимание уделяется частным домам, дачным участкам, а также жилым помещениям, где проживают многодетные семьи и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«В целях снижения количества пожаров и недопущения гибели людей управление по делам ГО и ЧС Администрации города совместно с Государственным пожарным надзором на постоянной основе проводит профилактические рейды. Такие инструктажи и информационные материалы, в частности, помогают людям лучше защитить себя и свое имущество от пожара», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Рачев.

Во время рейдов специалисты МЧС проводят с жителями разъяснительные беседы, вручают памятки, рассказывают о правилах хранения горючих веществ, безопасного обращения с огнем и действиях в случае возгорания.

Отдельное внимание уделяется соблюдению норм эксплуатации печей и электросетей. Как отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Рустам Файзулин, несоблюдение правил пожарной безопасности может привести не только к штрафам, но и к уголовной ответственности:

«Важно соблюдать требования пожарной безопасности: правильно использовать отопительные печи, не перегружать электрические сети, не оставлять детей без присмотра. Несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь штраф до 10 тысяч рублей, а в особый противопожарный режим — до 20. Кроме того, если нарушение привело к пожару и причинению материального ущерба третьим лицам, то размеры штрафа могут достигать 50 тысяч рублей. Если же ущерб свыше 250 тысяч рублей или нанесен тяжкий вред здоровью, то нарушителю грозит уголовная ответственность».

Среди настоятельных рекомендаций для владельцев частных домов и дач — установка автономных пожарных извещателей. Эти компактные устройства могут вовремя зафиксировать задымление и подать громкий сигнал, что значительно повышает шансы на раннее обнаружение возгорания и спасение людей.

Многие жители положительно оценивают проводимые рейды. Так, житель дачного кооператива Василий Анисимов подчеркнул их практическую пользу: «Рейды помогают заранее подготовиться к возможным пожарам, убедиться, что электрическая проводка в порядке. Также учат ответственно относиться к правилам пожарной безопасности и напоминают владельцам дач, как важно соблюдать меры предосторожности».

Дополнительно администрация Сургута организовала работу по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальном жилье. До конца текущего года все квартиры, где проживают многодетные семьи и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут оборудованы автономными пожарными извещателями.

Городские власти и сотрудники МЧС напоминают сургутянам: при возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного — по номерам «101» или «112». До прибытия оперативных служб важно предпринять все возможные меры по спасению людей и предотвращению распространения огня.

При поддержке Администрации Сургута


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