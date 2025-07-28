Монумент в честь строителей Сургута откроется к их профессиональному празднику

В Сургуте начался монтаж масштабного памятника в честь строителей. Торжественная церемония открытия восьмиметровой скульптурной композиции состоится 7 августа в сквере Строитель.

Монумент представляет собой две бронзовые фигуры, держащие на руках макет города — собирательный образ всех, кто в разные годы участвовал в строительстве и развитии Сургута. Все части композиции уже доставлены из Перми и сейчас проходят монтаж на подготовленной площадке. Параллельно идёт благоустройство прилегающей территории: формируется новая дорожно-тропиночная сеть, устанавливаются фонари, лавочки, урны и малые архитектурные формы.

Инициаторами проекта выступили ведущие городские застройщики: ГК «Сибпромстрой», ООО «Брусника», а также строители-меценаты. Работы организованы и профинансированы в рамках социального партнёрства с администрацией города.