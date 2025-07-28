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​Более тысячи сургутян присоединились к фестивалю спорта

В Сургуте продолжается спортивный праздник «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ»

​Более тысячи сургутян присоединились к фестивалю спорта
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжается масштабный спортивный фестиваль «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ», приуроченный к празднованию Дня физкультурника. С 9 июля на различных площадках города проходит более 100 спортивных мероприятий, объединивших уже свыше тысячи жителей.

Одним из ярких событий стал мастер-класс по брейкингу, прошедший в парке «За Саймой». Свое мастерство на сцене продемонстрировали около 30 юных танцоров, исполнивших акробатические элементы под ритмичную музыку. В мастер-классе приняли участие дети и подростки от 4 до 17 лет. Занятия проходили под руководством опытных тренеров, а начинающие танцоры смогли освоить базовые элементы уличного танца.

По словам специалиста-эксперта отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта администрации города Натальи Храмцовой, интерес горожан к фестивалю растет с каждым днем: «В рамках проведения Дня физкультурника проводим месячник спортивных мероприятий на различных площадках города. Горожане активно участвуют: уже более тысячи сургутян приобщились к спорту благодаря этому. Организованные соревнования, мастер-классы и тренировочные сессии помогают людям раскрыть свой потенциал, приобрести новых друзей и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества, что является приоритетной задачей для нас как для организаторов».

Соорганизаторы фестиваля подчеркивают, что брейкинг доступен каждому, вне зависимости от уровня подготовки. Участники могут постепенно осваивать новые движения, повышая свое мастерство и укрепляя физическую форму.

Спортивный праздник в Сургуте продолжается. Ознакомиться с расписанием мероприятий и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте фестиваля «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ».


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Сегодня в 18:08, просмотров: 194, комментариев: 0
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