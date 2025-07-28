Снежный полигон Сургута работает без очистных сооружений

Снежный полигон на Заячьем острове в Сургуте ввели в эксплуатацию с нарушениями. Как выяснилось, объект принимал снежные массы без предусмотренных законом очистных сооружений, что противоречит требованиям природоохранного и градостроительного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба МОО «Зеленый Фронт».

«Нарушения выявила Служба жилищного и строительного надзора ХМАО после внеплановой проверки, инициированной по жалобе активистов «Зеленого Фронта». Проверка подтвердила, что администрация города выдала разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди объекта с нарушением градостроительного законодательства. Кроме того, администрация допустила бездействие в части эксплуатации третьей очереди полигона», ‒ указали в сообщении.

По итогам проверки главе Сургута Максиму Слепову направлены акт и предписание с требованием устранить выявленные нарушения.