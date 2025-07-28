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Сургутскому бизнесу рассказали, как обеспечивать безопасность в торговых центрах

​В Сургуте обсудили меры безопасности на территории торговых объектов

Сургутскому бизнесу рассказали, как обеспечивать безопасность в торговых центрах
Фото администрации Сургута

В администрации Сургута прошла рабочая встреча с представителями торговых сетей и центров, посвящённая вопросам безопасности и благоустройства на территории коммерческих объектов. В мероприятии приняли участие специалисты управления потребительского рынка и защиты прав потребителей, контрольного управления, а также представители УМВД России по городу.

Основными темами стали обеспечение надлежащего содержания фасадов и прилегающих территорий, а также профилактика правонарушений на торговых площадках. Участникам были даны рекомендации по установке систем видеонаблюдения в торговых залах, заключению договоров на охранные услуги, а также оборудованию объектов кнопками тревожной сигнализации.

Сотрудники контрольного управления напомнили об ответственности за ненадлежащее содержание фасадов и территорий, а также об использовании автоматической системы фотофиксации нарушений «Дозор».

Представители торговых организаций выразили готовность усилить меры по содержанию своих территорий и повышению уровня безопасности, а также оперативно реагировать на случаи противоправных действий, взаимодействуя с правоохранительными органами.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 337, комментариев: 0
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