​В Сургуте обсудили меры безопасности на территории торговых объектов

В администрации Сургута прошла рабочая встреча с представителями торговых сетей и центров, посвящённая вопросам безопасности и благоустройства на территории коммерческих объектов. В мероприятии приняли участие специалисты управления потребительского рынка и защиты прав потребителей, контрольного управления, а также представители УМВД России по городу.

Основными темами стали обеспечение надлежащего содержания фасадов и прилегающих территорий, а также профилактика правонарушений на торговых площадках. Участникам были даны рекомендации по установке систем видеонаблюдения в торговых залах, заключению договоров на охранные услуги, а также оборудованию объектов кнопками тревожной сигнализации.

Сотрудники контрольного управления напомнили об ответственности за ненадлежащее содержание фасадов и территорий, а также об использовании автоматической системы фотофиксации нарушений «Дозор».

Представители торговых организаций выразили готовность усилить меры по содержанию своих территорий и повышению уровня безопасности, а также оперативно реагировать на случаи противоправных действий, взаимодействуя с правоохранительными органами.