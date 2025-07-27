Сургутский район закупил книги на миллионы рублей для 13 поселений

В библиотеках Сургутского района пополнение: с начала года сюда поступило 5 726 новых книг. На их закупку выделили более трех миллионов рублей из консолидированного бюджета, включая средства районной казны. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

Книги получили библиотеки 13 поселений. В списке новинок: от классики и современной прозы до комиксов. Дополнительно в рамках госпрограммы «Культурное пространство» муниципалитет получил еще 556,7 тысячи рублей на фонды библиотек Лянтора, Федоровского и Нижнесортымского. На эти средства закупили еще 586 книг.

«Ежегодно в библиотеки муниципалитета поступает порядка 15 тысяч новых экземпляров. Общий книжный фонд всех библиотек Сургутского района насчитывает 400 тысяч томов. Кроме классических русской и мировой литературы, читальные залы пополняют изданиями еще нескольких приоритетных направлений. Так, за последние два-три года специалисты собрали коллекцию из 414 книг, посвященных специальной военной операции. Духовно-нравственная серия составила порядка тысячи экземпляров.», – рассказал Андрей Трубецкой.

В рамках проекта «Национальная палитра» появились 161 книга серии «Хоровод сказок», 30 книг коллекций «Современная литература народов России» и «Антология современной литературы стран СНГ».

Среди свежих поступлений – 109 крупношрифтовых изданий для слабовидящих, 13 художественных книг на хантыйском языке и 21 комикс для любителей графических романов.