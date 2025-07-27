Губернатор Югры оценил работу Центра материнства в Сургуте

Сургутский Центр охраны материнства и детства за годы работы стал одним из ключевых учреждений Югры: здесь приняли более 27 000 родов, из них 13 117 – сложнейшие. На свет появились 375 двоен и десять троен, об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

Только за первое полугодие 2025 года в центре прошло 612 партнерских родов, а с 2023 года в отделении медицинской реабилитации помощь получили 728 детей. Учреждение также оказывает централизованную помощь беременным из группы высокого риска, успешно родоразрешив 1 033 пациентки с жизнеугрожающими состояниями.

На днях центр посетили губернатор Югры Руслан Кухарук, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов и глава Сургута Максим Слепов.

«Продемонстрировали делегации работу наших отделений, где с первых дней жизни малыши получают медицинскую помощь и проходят реабилитацию. <…> Не могли не показать гостям и место, где рождается счастье – наши родзалы. Они оснащены самым современным оборудованием для комфортных и безопасных родов. <…> Продемонстрировали гостям возможности нашего отделения ультразвуковой и пренатальной диагностики, телемедицины, что получило одобрение высокого гостя. Побывали в рентгеновском отделении с уникальным оборудованием для МРТ обследования плода и новорожденного, а также маммологическом центре, где ежегодно принимаем более 3 000 пациенток», – написала Лариса Белоцерковцева.

Делегация побывала и в детской хирургии, где уже прооперировали 98 недоношенных малышей с крайне низкой массой тела, а также в симуляционно‑тренинговом центре, где проходят обучение врачи со всей Югры.

Визит подтвердил: центр остается важной опорой регионального здравоохранения и примером современного подхода к помощи мамам и детям.