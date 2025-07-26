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Сургут готовит конкурс на застройку Ядра центра города

Депутат Александр Сальников напомнил, что споры о будущем Ядра центра Сургута идут уже четверть века

Сургут готовит конкурс на застройку Ядра центра города
Фото: Антон Инкин (предоставила «Брусника»)

Администрация Сургута в ближайшее время объявит конкурс на право заключения договора о реализации проекта комплексного развития территории Ядра центра города. Как напомнил депутат Думы Югры Александр Сальников, разговоры о будущем этой территории ведутся уже больше четверти века. В 1995-2006 годах, когда он был депутатом городской думы, споры вокруг проектов застройки рядом с парком «За Саймой» нередко превращались в жаркие дискуссии. «Даже эстакаду через парк предлагали проложить», – вспоминает он.

Сейчас, по его словам, ситуация сдвинулась с мертвой точки:

«Звезды наконец-то сошлись. И очень в этом деле помогла тема комплексного развития территории… Все, что касается строительства жилья – форма, этажность – это вопросы решаемые… Очень мало городов, которые обладают изначально такой инфраструктурой натуральной! Мы получаем полноценное общественное пространство, долгожданный театр «Петрушка». Плюс набережная, цветники, клумбы… Это продолжение парковой зоны фактически. Повезет тому, кто «а» – будет жить на этом месте, и «б» – просто гулять», – заявил Сальников.

Напоминаем, что в рамках проекта застройки указано, что предельная этажность не должна превышать 26 этажей, и только на 20% территории. Основная часть застройки – это дома от 9 до 12 этажей. Кроме того, обязательным станет возведение социальной инфраструктуры: школы, детского сада и нового здания театра «Петрушка» площадью не менее 4,5 тыс. кв. м.

Более подробнее – читайте в нашей «горячей теме».


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Сегодня в 12:39, просмотров: 314, комментариев: 0
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