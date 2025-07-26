Малышу с тяжелым диагнозом сделали операцию в Сургуте на пятые сутки жизни

В Сургутском кардиоцентре провели уникальную операцию пятимесячному малышу на пятые сутки жизни. У ребенка диагностировали сразу три врожденных порока сердца, что требовало экстренного вмешательства.

«О том, что будущему ребенку потребуется кардиохирургическое вмешательство, мама узнала по результатам второго скрининга во время беременности. Диагноз «критическая коарктация аорты» подтвердился в кардиологическом диспансере, куда малыш был переведен сразу после рождения», – рассказали в телеграм-канале медучреждения.

При этой патологии аорта в области перешейка сужена, напоминая форму песочных часов. Такое сужение препятствует нормальному кровотоку к нижней части тела, а верхняя часть испытывает повышенное давление, сердце работает с перегрузкой. Дополнительное обследование – УЗИ сердца и КТ – выявило еще два врожденных порока: мышечный дефект межжелудочковой перегородки и двустворчатый аортальный клапан.

«Такая совокупность врожденных пороков зачастую наблюдается у пациентов с коарктацией аорты. Нашей задачей было устранение суженного участка – до операции просвет самого крупного сосуда был в два раза меньше положенного размера и составлял около двух миллиметров. Благодаря особенностям анатомии удалось выполнить операцию малотравматичным методом через боковую торакотомию, без подключения искусственного кровообращения и остановки сердца ребенка. Сегодня мы готовим пациента к выписке. В дальнейшем будем наблюдать амбулаторно», – отметил заведующий детским кардиохирургическим отделением ОКД Владимир Зайцев.

Мальчик – третий ребенок в семье. Пока он виделся с папой только по видеосвязи, но уже через несколько дней отец впервые возьмет младшего сына на руки, добавили в кардиоцентре.