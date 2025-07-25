В Сургуте жильцы жалуются на затянувшийся ремонт возле ЖК «Новые Ключи»

На улице Крылова у ЖК «Новые Ключи» в Сургуте уже несколько недель стоит большая разрытая траншея. Жители говорят, что котлован только увеличивается. Об этом в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова рассказала местная жительница Анастасия С.

«Здравствуйте. ЖК «Новые Ключи». Яма становится все больше, работы никакие не ведутся. Когда это отремонтируют?» ‒ интересуется горожанка.

В ответ на комментарий в администрации Сургута пояснили, что участок находится в зоне ответственности СГЭС, которые еще работают на участке.

«Они будут выполнять ремонтные работы до 1 августа. В дальнейшем будет проведено благоустройство и восстановление асфальтового покрытия», ‒ говорится в ответе мэрии.

Пока же у дома по-прежнему огорожена большая траншея, стоит техника, а жильцы ждут, когда двор вернется к нормальному состоянию.