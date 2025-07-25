​В школах и детсадах Сургута начали устанавливать системы фильтрации воды

В Сургуте стартовало оснащение образовательных учреждений дополнительными фильтрами очистки воды. Как сообщил глава города Максим Слепов, меры направлены на обеспечение бесперебойной подачи чистой воды в случае перепадов давления в магистральных сетях.

На первом этапе системы фильтрации появятся в 11 учреждениях образования — это пять школ и шесть детских садов. В числе первых новое оборудование протестирует детский сад «Мишутка». На реализацию проекта из городского бюджета выделено 8,3 млн рублей. Работы планируется завершить к середине августа.

Фильтры представляют собой конструкции с тремя емкостями, заполненными сорбентом. Срок их службы — до пяти лет, в зависимости от качества воды.

«Если практика даст положительный результат, будем масштабировать проект. В первую очередь — в учреждения, где чаще случается ухудшение воды», — подчеркнул Максим Слепов.