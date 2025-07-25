В Сургуте завершено обновление детской площадки в сквере 32-го микрорайона

В 32-м микрорайоне Сургута завершилось обновление детской игровой площадки, расположенной на улице Иосифа Каролинского. Пространство предназначено для самых юных горожан и теперь полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта. Работы выполнены в рамках поэтапного благоустройства сквера, который был обустроен ещё в 2012 году.

Как рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко, за прошедшие годы конструкции устарели и частично утратили функциональность, поэтому по просьбам горожан было принято решение обновить игровые и спортивные зоны. В рамках проекта на площадке укрепили основание, уложили новое резиновое покрытие и установили девять современных игровых элементов, включая качели для малышей и игровые комплексы для детей постарше. Безопасность установленного оборудования подтверждена экспертным заключением, подчеркнула руководитель учреждения.

Параллельно продолжается благоустройство спортивной части сквера. На сегодняшний день подрядчик демонтировал старое оборудование, установил часть ограждений и приступил к укладке прорезиненного покрытия. Готовность объекта составляет около 40%. В дальнейшем здесь появятся новые спортивные элементы, площадки для баскетбола и волейбола.

Сотрудники «Лесопаркового хозяйства» ежедневно следят за состоянием более 30 детских и спортивных площадок города, устраняя повреждения и следы вандализма. «Все оборудование новое и красивое, поэтому очень хотим, чтобы оно как можно дольше прослужило. Возле площадки установлен стенд, где перечислены все правила эксплуатации. Конечно, производители игровых комплексов стараются применять в изготовлении антивандальные материалы, но это не всегда помогает», – отметила Ирина Николаенко.

Работы по обновлению общественных пространств в Сургуте продолжатся и в следующем году. В планах – благоустройство игровых и спортивных зон в парке Энергетиков и в парке «За Саймой», а также модернизация оставшихся комплексов в сквере 32-го микрорайона.