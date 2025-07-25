​Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Сургут с рабочей поездкой

Губернатор Югры Руслан Кухарук совместно с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой и главой Сургута Максимом Слеповым побывал на ряде значимых объектов в городе. В центре внимания – реализация национальных проектов, развитие социальной инфраструктуры и поддержка ветеранов боевых действий.

Одним из ключевых пунктов визита стало Сургутское окружное учреждение охраны материнства и детства. Глава региона отметил работу центра и поблагодарил коллектив под руководством заслуженного врача России, депутата Думы Югры Ларисы Белоцерковцевой. С момента открытия здесь появились на свет более 27 000 югорчан. Руслан Кухарук подчеркнул, что масштаб и значение центра трудно переоценить: «Благодарю коллектив учреждения за нелегкий, но такой важный труд!»

Также губернатор провел встречу с представителями ПАО «Сургутнефтегаз», где обсудил текущие проекты, перспективы развития предприятия и его вклад в экономику региона.

Отдельное внимание Руслан Кухарук уделил Центру адаптивного спорта Югры. После обращения ветерана СВО Сергея Моора он лично осмотрел объект, где с 2023 года продолжаются незавершённые ремонтные работы. В центре занимаются бойцы, прошедшие службу в зоне СВО — для них это место стало пространством реабилитации и возвращения к активной жизни. Глава региона поручил дирекции эксплуатации служебных зданий завершить все работы в кратчайшие сроки с учетом потребностей посетителей.