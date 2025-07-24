В Сургутском районе утонул мужчина во время купания в необорудованном месте

В Сургутском районе произошла трагедия во время купания в необорудованном месте − на реке Барсова мужчина ушел под воду. Очевидцы сумели вытащить его на берег, однако он уже не подавал признаков жизни, рассказали в МЧС России по Югре.

«Вчера в 19:10 от ЕДДС Сургутского района поступило сообщение, о том, что в г.п. Белый Яр (Сургутский район), на реке Барсова при купании утонул мужчина, очевидцами извлечен из воды без признаков жизни», − говорится в сообщении.

Напоминаем, с начала лета в ХМАО утонули восемь человек – шесть взрослых и двое детей. Трагедии произошли в необорудованных для купания местах