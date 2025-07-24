​В Сургуте построят первый сухой фонтан — проект поддержали жители

На территории парка «Кедровый лог» в Сургуте появится первый в городе сухой фонтан. Инициатива реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования. Проект предложила группа горожан и подала заявку в администрацию города в апреле 2025 года. Идею поддержали более 500 сургутян.

Сухой фонтан отличается от привычных тем, что не имеет видимой чаши: вода подаётся под давлением прямо из-под земли, а затем отводится в подземный резервуар. Такие конструкции визуально воспринимаются как струи, бьющие из-под земли. В Сургуте диаметр фонтана составит 40 метров. Установку планируется разместить на уже благоустроенном пустом участке, она станет частью так называемого «свадебного маршрута».

В настоящий момент проходят конкурсные процедуры, в августе планируется заключить муниципальный контракт на проектирование. Строительство объекта начнётся летом 2026 года. Ориентировочная стоимость проекта — порядка 9 миллионов рублей.

Проект получил поддержку администрации Сургута и будет представлен на окружной конкурс инициативных проектов. Участие в нём даёт шанс получить до 70% финансирования из бюджета округа.

Власти отмечают, что с каждым годом количество инициативных проектов в Сургуте растёт. С 2021 года в городе реализовано 39 идей в сфере благоустройства, культуры, спорта и молодёжной политики. На 2025 год одобрено 15 новых проектов, на их реализацию выделено 107 миллионов рублей.