Жителей улиц Быстринская и Маяковского в Сургуте предупредили о промывке водопровода

С 29 июля по 8 августа Горводоканал Сургута проведет промывку вводов холодного водоснабжения от улицы Быстринская, 4/1 до ЦТП‑38 и ЦТП‑39 (улица Маяковского, 34). Работы выполнят методом гидропневматической промывки с лабораторным контролем качества, при этом подача воды в дома отключаться не будет, говорится в пресс-службе организации.

«Отключаться будут только пожарные гидранты №27 и №28 ПСЧ-41. При неудовлетворительных результатах анализов, промывка будет произведена повторно. После работ на сетях СГМУП «ГВК», транспортирующая организация СГМУП «ГТС» должна будет выполнить промывку внутриквартальных сетей, а управляющие компании ‒ внутридомовых сетей холодного водоснабжения», ‒ говорится в сообщении.

Из‑за изменения гидравлических режимов в сетях в ближайших домах возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды.

При появлении проблем с водой можно обратиться в диспетчерские управляющих компаний или в Горводоканал: по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте gvk86.ru/report/.