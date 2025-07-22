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​Сургут расцветает: жители высадили тысячи цветов во дворах

За год в Сургуте высадили около 30 тысяч цветов

​Сургут расцветает: жители высадили тысячи цветов во дворах
Фото: администрация Сургута

Дворы и улицы Сургута становятся ярче и уютнее благодаря местным жителям и активистам ТОС. Только в этом году они высадили около 30 тысяч цветов. Новые клумбы появились на улицах Нагорной, Мелик‑Карамова, Маяковского, Быстринской и других, сообщает администрация города.

В микрорайоне Железнодорожников активисты ТОС № 3 вместе с местными жителями обустроили красивую клумбу на улице Мечникова, между домами №4 и №6.

«Мы регулярно занимаемся благоустройством нашего микрорайона, проводим работу с подростками и с людьми пожилого возраста, а также организуем мероприятия в школах и детских садах. Цветы на клумбу посадили 5 июня, и она была изумительно красивой. Все благоприятствовало росту цветов, но случился град и сильнейший ливень, уничтожив значительную часть растений. Тем не менее, мы обратились в питомник, и нам предоставили ещё цветов на замену. Хотим, чтобы наша клумба продолжала радовать горожан своей красотой на протяжении всего лета», ‒ поделилась председатель ТОС №3 Людмила Романенко.

Всего в городе работает 26 ТОСов. Благодаря им появляются детские и спортивные площадки, зеленые зоны, а также проходят праздники. Например, ТОС № 28 обустроил две спортивные площадки по проспекту Мира, 53 и 55, а во дворе дома на улице Быстринской, 12, сделали новый асфальт. ТОС № 10 открыл клуб робототехники для детей.

Кроме того, в этом году специалисты «Лесопаркового хозяйства» высадили по всему городу около 400 тысяч цветов и создали 45 цветников. Еще больше тысячи конструкций с вертикальным озеленением появились на улицах и в парках.


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22 июля в 15:43, просмотров: 278, комментариев: 0
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