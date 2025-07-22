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К осени 63 школы и детских сада Сургута получат новое оборудование для столовых

В школах и детсадах Сургута обновляют оборудование для столовых

К осени 63 школы и детских сада Сургута получат новое оборудование для столовых
Фото t.me/slepovsurgut

В Сургуте продолжается подготовка к новому учебному году: в 63 образовательных учреждениях города — школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования — обновят оборудование в пищеблоках. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

На закупку торгово-технологического оборудования из бюджета Сургута выделено 75,7 миллиона рублей. Средства уже поступили, учреждения заключают договоры с поставщиками и организуют приёмку техники. Оборудование планируют поставить до 1 сентября.

Новое оснащение получат 32 школы, 30 детских садов и одно учреждение дополнительного образования. Это свыше половины всех образовательных организаций Сургута.

«Качественное питание — важнейшее условие пребывания детей в учреждениях образования», — подчеркнул Максим Слепов.

Среди закупаемого оборудования: жарочные и пекарские шкафы, пароконвектоматы, холодильники, плиты, печи, кухонные машины, витрины, линии раздачи и прочая техника, необходимая для хранения, приготовления и подачи пищи.


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22 июля в 09:52, просмотров: 441, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 июля в 12:07
Это хорошая новость с фронта школьного питания. Дополнительно стало известно, что родители будут доплачивать за питание 117 рублей (ранее 91 руб). Казалось бы все прекрасно. Однако качество исходных продуктов для приготовления школьного (и не только школьного питания) желает лучшего. Возьмём те же «азербайджанские помидоры розовый сладкий». Сегодня в разгар лета помидоры несут следы нитратов, жидкие и белые внутри. Те де ростовские помидоры «розовые» нитратов не содержат. А что говорить о салатиках приготовленных в школьных столовых их азербайджанских помидор зимой? И так по всем группам продуктов. Есть можно, но до стандарта «Анастаса Микояна» пища в современном общепите отстаёт на порядок. Какие яблоки и груши ныне продают наши азербайджанские и другие друзья? Какие абрикосы и персики? Это натуральные суррогаты, каменной твердости и явно недозрелые. А по нормам Роспотребнадзора эти овощи и фрукты имеют сертификаты качества. На днях даже Премьер Израиля получил от некачественной пищи «отравление кишечника» и на три дня выбыл из активной политической деятельности. То есть вопрос продовольственной безопасности приобрёл Международный окрас. На днях Президент РФ Владимир Путин сказал, что нельзя все покупать за Нефть и газ, иначе Страна потеряет Государственный суверенитет. Видимо к этому можно добавить и «азербайджанские помидоры» и других «наших друзей»которые влияют не только на нашу продовольственную безопасность но и на здоровье нации. Качество питания наших детей это сегодня Главное. И то что порой творят в школьном питании дорвавшиеся до бюджетных денег коммерсанты это не только аморально, но и преступно. К каждому коммерсанту в школьной столовой «милиционера» и сотрудника Роспотребнадзора не приставишь. Но то что коммерсанты экономят, закупая исходные продукты подешевле (порой и свиньи есть не будут) это наша реальность. С этим мириться нельзя. Бюджет Югры не столь беден, чтобы не дотировать школьное питание не только льготным категориям школьникам, но и обеспечивать качественным исходным продуктом для приготовления пищи всем детям.

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