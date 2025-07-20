В Сургуте объявили предупреждение о непогоде

В Сургуте сегодня, 20 июля, ожидается сильный ветер. По информации городского Гидрометеобюро, днем порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

– по возможности ограничить выход на улицу;

– контролировать детей и не оставлять их без присмотра;

– не находиться около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов;

– обходить стороной рекламные щиты, деревья, недостроенные здания;

– не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.