В Сургуте благоустройство двора превратилось в проблему для жителей

На улице Университетская, 21 в Сургуте уже несколько недель стоит разрытая строительная площадка. Работы начались 1 июля: подрядчик вывез старые плиты, вскрыл дорожное покрытие – и на этом все остановилось. Об этом в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова рассказал местный житель Евгений Д.

«За три дня все разворотили, вывезли плиты и встали! Люди ходят по грязи, ремонт не производят из-за каких-то проблем с собственником подземного паркинга. Судя по всему, никакого проекта и согласований с паркингом не делалось! А время идет! Прошу обратить внимание на эту ситуацию и разобраться в интересах жильцов!» – написал горожанин.

В ответ на комментарий мэрия Сургута сообщила, что о ситуации знают. Работы действительно приостановлены, но не окончены.

«В ходе работ по благоустройству возникли сложности, потребовавшие временной приостановки работ. В настоящее время основная задача – оперативно решить возникшую проблему. Для этого мы ведем переговоры с собственником паркинга. Наша общая цель – найти компромиссное решение в кратчайшие сроки, чтобы незамедлительно возобновить и успешно завершить все работы по благоустройству», – ответили в администрации города.

Сейчас жильцы надеются, что работы возобновятся как можно скорее – ведь из-за дождей двор превратился в грязевое месиво, а проходить к домам приходится по доскам и лужам.