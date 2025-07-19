Руководителя «Сургутрайторфа» обвиняют сразу по трем статьям УК

В Сургутском районном суде начнется открытое заседание по уголовному делу в отношении действующего директора МУП «Сургутрайторф» Николая Крылова. По материалам расследования, ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает группа «Суды Югры» во «ВКонтакте».

В числе предъявленных обвинений:

два эпизода служебного подлога – внесение заведомо ложных данных в официальные документы;

воспрепятствование предпринимательской деятельности – незаконное вмешательство в работу ИП с использованием служебного положения;

четыре эпизода злоупотребления должностными полномочиями – действия, повлекшие серьезное нарушение интересов общества и государства.

Все обвиняемые действия, по версии следствия, совершены из личной заинтересованности.

«Судебное разбирательство назначено на 25 июля 2025 года и начнется в 16:00. Заседание будет открытым, что соответствует положениям статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, гарантирующей гласность судебного процесса», – указали в сообщении.

Дело находится на стадии рассмотрения.