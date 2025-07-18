Суд наказал жительницу Сургута за межнациональную рознь в сети

Мегионский городской суд рассмотрел административное дело против жительницы Сургута, которая оставила в соцсети «ВКонтакте» комментарий, унижающий людей по национальному признаку. Об этом сообщает группа «Суды Югры» во «ВКонтакте».

Как установил суд, в публикации содержались выражения, направленные на возбуждение ненависти и формирование негативного отношения к представителям неславянских народов, в том числе к лицам кавказских национальностей.

По итогам рассмотрения дела женщину признали виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ. Ей назначили административный штраф в размере десяти тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, российское законодательство предусматривает ответственность за подобные действия, совершенные публично, в том числе в интернете: