В аэропорту Сургута скрутили пьяного дебошира из Башкортостана

42‑летний житель Башкортостана устроил пьяный дебош в сургутском аэропорту. Мужчина ожидал рейс в Уфу и успел изрядно выпить. Полицейские нашли пассажира в стерильной зоне. Он громко ругался и на требования пройти для составления административного материала не реагировал.

«Стоит отметить, что, при доставлении мужчина оказывал сопротивление и оскорблял нецензурной бранью сотрудников полиции, в результате чего была применена физическая сила и специальные средства - наручники. Доставленного направили на медицинское освидетельствования на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,685 промилле алкоголя», – рассказали в пресс-службе УТ МВД России на транспорте.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Его также поместили в специализированное помещение для задержанных на ночь.

Дополнительно материалы по фактам оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти направили в Сургутский следственный комитет на транспорте для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям 318 и 319 УК РФ.