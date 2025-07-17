​В Сургуте модернизировали три тепловые камеры, впереди — более ста

В Сургуте начался масштабный проект по благоустройству тепловых камер. На сегодняшний день СГМУП «Городские тепловые сети» завершило работы на трёх объектах, расположенных на улице Бахилова. Это только первый этап инициативы, в рамках которой планируется модернизировать более 100 тепловых камер по всему городу.

Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул важность проекта как с технической, так и с эстетической точки зрения: «На реализацию проекта „Городские тепловые сети“ направят около 20 млн рублей. Приветствую такой ответственный подход предприятия к внешнему виду города. Сделаем Сургут благоустроенным вместе!»

Работы ведутся с целью повышения надёжности и безопасности объектов коммунальной инфраструктуры, а также для улучшения их внешнего вида. Как отметил исполняющий обязанности директора СГМУП «Городские тепловые сети» Виталий Бегичев, особое внимание уделяется санитарному состоянию объектов:

«Убедительная просьба не оставлять пищевые отходы на поверхности тепловых камер. Уборкой вынуждены заниматься слесари, хотя их прямая обязанность — обслуживание энергооборудования. Специалисты тратят рабочее время фактически на обязанности дворника, очищая камеры от мусора. Кроме того, оставленные продукты питания притягивают большое количество голубей, грызунов и бродячих животных, нарушая санитарные нормы и представляя угрозу распространения инфекционных заболеваний».

По словам представителей предприятия, оставление мусора на тепловых камерах влечёт не только ухудшение санитарной обстановки, но и может стать причиной аварийных ситуаций из-за затруднённого доступа к техническим узлам. В целях предупреждения нарушений предусмотрены штрафы:

— для граждан — от 2 000 до 3 000 рублей;

— для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;

— для индивидуальных предпринимателей — от 30 000 до 50 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

— для юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей либо также приостановление деятельности.