Сургутский блогер не станет фигурантом дела о жестоком обращении со львом Харисом

Уголовное дело в отношении сургутского блогера Амирхана Магомедова возбуждено не будет – проверка не выявила признаков преступления. Об этом сообщила официальный представитель УМВД Югры Ольга Абмайкина журналисту «Сургутской трибуны».

«Проверка окончена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как основания для возбуждения отсутствует. Информация о жестоком обращении не нашла объективного подтверждения», – рассказала Абмайкина.

Ветеринарные специалисты после осмотра подтвердили, что Харис в хорошей физической форме.

Напомним, речь идет о нашумевшей истории с львом Харисом. Животное содержалось на дачном участке. Позже льва изъяли и перевезли в зоопарк на базе отдыха «Парус», откуда он должен был отправиться в зоопарк Тюмени. Однако, Тюменский зоопарк отказался принимать льва.