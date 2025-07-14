​В Сургуте у поликлиники №4 и детсада «Лесная сказка» строят парковку на 219 машиномест

В 37-м микрорайоне Сургута продолжается строительство новой парковки рядом с поликлиникой №4 и детским садом «Лесная сказка». Автостоянка будет рассчитана на 219 машино-мест. Как сообщили в МКУ «Управление капитального строительства», на сегодня готовность объекта составляет 65%.

«Завершаем этап строительства инженерных коммуникаций и в ближайшее время приступим к устройству основания дорожного покрытия. Установлена большая часть бордюрного камня, начались работы по укладке тротуарной плитки. Новая парковка решит проблему дефицита мест и улучшит транспортную доступность для жителей и посетителей учреждений», — сообщил заместитель директора по проектированию учреждения Андрей Арменчу.

Вместе с этим ведётся обновление дорожного полотна на внутриквартальном проезде по улице Игоря Киртбая, ведущем к детсаду. Работы охватят более девяти тысяч квадратных метров. Также подрядчик уложит тротуарную плитку на площади около полутора тысяч квадратных метров.

В рамках благоустройства на объекте появятся уличное освещение, видеонаблюдение, дорожная разметка и озеленение территории — более 3,5 тысячи квадратных метров.

Ранее у поликлиники №4 уже оборудовали парковку со стороны улицы Рябиновой на 12 мест. Она оснащена пятью современными опорами освещения с энергоэффективными светодиодными фонарями.