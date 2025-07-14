​В Сургуте стартовал «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ»

В Сургуте состоялось торжественное открытие городского фестиваля «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ», приуроченного ко Дню физкультурника. Первым событием масштабной спортивной программы стал забег «Бег с чемпионом», который прошёл на территории парка «За Самой» и собрал более 200 участников. Возглавил забег Денис Инкин — мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Европы среди юниоров, чемпион мира среди вооружённых сил и чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.

Перед стартом спортсмен провёл для участников мастер-класс и совместную разминку. «Приезжаю сюда, как к себе домой в родной Новосибирск. В Сургуте все спортивные, заряженные и энергичные — на севере по-другому нельзя. Надеюсь, что наше событие вдохновило кого-то на занятия спортом», — отметил Денис Инкин.

Как сообщили организаторы, «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ» продлится целый месяц. В его программе — более ста спортивных мероприятий, доступных для всех желающих. Праздник ежегодно проходит в Сургуте и пользуется неизменной популярностью у горожан, привлекая как любителей активного образа жизни, так и профессиональных спортсменов.

«День физкультурника — один из самых масштабных и любимых праздников сургутян. Поэтому к организации события в этом году мы подошли с особым трепетом. Отрадно отметить, что праздник пользуется популярностью не только среди жителей Сургута, но и привлекает профессиональных спортсменов из других городов. Это значит, что Сургут становится не только местом, где добывают нефть и газ, но и центром спорта и здорового образа жизни», — подчеркнул начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владимир Мазуренко.