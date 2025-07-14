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​Сургутянам рассказали, как и кто следит за чистотой остановок: уборка − ежедневно, мойка − по графику и заявкам

Теплые павильоны в Сургуте убирают две бригады

​Сургутянам рассказали, как и кто следит за чистотой остановок: уборка − ежедневно, мойка − по графику и заявкам
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжается летнее обслуживание 90 теплых остановочных павильонов. Работы с апреля по октябрь ведет СГМУП «Дорожные ремонтные технологии». Как проходит уборка, рассказал производитель работ предприятия Виктор Шовковенко.

По его словам, на маршруты выходят две бригады. В составе каждой − водитель и два рабочих. Они занимаются обслуживанием исключительно теплых павильонов: убирают мусор, протирают сиденья, моют конструкции внутри и снаружи, удаляют рекламу и проверяют исправность дверей.

«При подъезде на остановочный павильон сначала убираем мусор, смотрим регулировки дверей, ролики, ручки. Потом моем внутри павильон специальными автошампунями, которые разъедают грязь. Затем моем снаружи. Урны также очищаются», − уточнил Шовковенко.

Влажная уборка проводится по графику раз в месяц, но на деле чаще – особенно перед праздниками или из-за непогоды. Уборка мусора – ежедневная. Если остановка испачкана или на нее поступила жалоба, бригада выезжает повторно в тот же день.

«У нас есть случаи, когда утром уже убрались, а к вечеру снова грязно. Бывает, и стекла выбиты − в таких случаях сразу убираем и оформляем акт. Мы реагируем на обращения жителей – по соцсетям, через Telegram, сайт администрации или Госуслуги», – добавил специалист.

Ранее стало известно, что в 2025 году власти Сургута планируют заменить более 60 остановочных павильонов, часть из которых оборудуют инфракрасными обогревателями. Также на 80 остановках появятся камеры видеонаблюдения из-за всплеска вандализма.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 205, комментариев: 0
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