В Сургуте пострадавшим от падения металлического профлиста выплатят компенсацию

У жителей Сургута, проживающих в многоквартирном доме по адресу проспект Ленина, 55, появилось много вопросов по текущему ремонту кровли. Они рассказали корреспонденту siapress.ru, что вчера, 13 июля, из-за сильного ветра с крыши дома падали профлисты, которые повредили окно в одной из квартир, а также автомобили, припаркованные во дворе.

«Профлист летел с крыши дома по адресу проспект Ленина, 55. Чуть не упал на человека, стоящего внизу, разбил несколько окон в доме, повредил машины. И кто же теперь будет платить за окна? По технике безопасности тут и слов нет. Работают на крыше без страховки», ‒ сообщили жители дома.

В Югорском фонде капитального ремонта многоквартирных домов редакции сообщили, что все профлисты уже убраны, а ущерб будет возмещен.

«Листы подняли, ущерб собственникам урегулирует подрядная организация. Заменят разбитое окно, и две керамические плитки на пристройке «Сургутнефтегаза», ‒ рассказала начальник сургутского сектора «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Елена Сичкар.

Также профлисты падали рядом с автомобилем, но официальных обращений пока не поступало: «Пока никто не заявлялся ни в управляющую компанию, ни к нам. Как только хозяин авто объявится, подрядчик свяжется с ним и решит вопрос с компенсацией».

Жители многоквартирного дома также отмечали, что работники ремонтируют крышу без какой-либо страховки.

«Они и на козырек балкона девятого этажа спускались с крыши по лестнице без страховки. Бесстрашные ребята. Вчера видели, сидел один, ноги спустил вниз», ‒ сообщил Валерий К.

Сичкар объяснила, что кровля дома не является плоской, поэтому страховка в таки случаях не обязательна: «Там не скатная крыша, там парапет, то есть, чтобы упасть, там прям надо перелезть через парапет. А так да, крыша не плоская, что ты пошел и перешел».

По ее словам, с подрядчиком проведена беседа по технике безопасности, и подобные инциденты не должны повториться.

Ремонтные работы на кровле продолжаются и, по словам спикера, их планируют завершить через неделю. Сейчас на доме меняют утеплитель, покрытие крыши, люки и устанавливают новое ограждение.