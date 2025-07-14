В Сургутском районе подростков будут судить за вымогательство 500 тысяч рублей

Два подростка из Сургутского района предстанут перед судом за вымогательство. Они требовали у 20-летнего горожанина 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемые, вступив в предварительный сговор, под угрозой применения насилия и под угрозой распространения ложной информации, порочащей потерпевшего, требовали с 20-летнего жителя Сургутского района 500 тыс. рублей. Восприняв поступающие угрозы реально, потерпевший перевел 10 тыс. рублей на указанный обвиняемыми банковский счет», ‒ указали в сообщении.

Теперь обоим фигурантам предстоит ответить перед судом. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу. Им вменяется вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы.