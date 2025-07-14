В сургутском парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Город добрых соседей»

В городском парке культуры и отдыха Сургута состоялся ежегодный фестиваль «Город добрых соседей», который в третий раз объединил горожан на одной площадке. По оценке организаторов, участие в мероприятии приняли более 3000 человек. Цель фестиваля — укрепление добрососедских отношений, развитие гражданской активности и создание благоприятной атмосферы в городской среде. Организаторами выступили администрация Сургута и муниципальное казенное учреждение «Наш город».

Фестиваль открылся торжественной церемонией, на которой выступил заместитель главы города Виталий Малыхин. Он подчеркнул значимость подобных событий для городского сообщества: «Город наполняют жизнью люди, которые хотят общаться друг с другом. Здорово, что такие площадки становятся местом встречи разных поколений. Фестиваль создает особый микроклимат и особую атмосферу. Сургутяне – это не просто страница в очередном путеводителе или академическом учебнике, не только строчки в газетах или фотографии в социальных сетях. Сургутяне – это люди, которые формируют жизнь нашего города своими руками».

В этот день территориальные общественные самоуправления (ТОСы) Сургута и учреждения города подготовили для горожан насыщенную программу. Гостей ждали мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, ремесленная ярмарка, концерт, интерактивные зоны и розыгрыш призов.

Как отметила ведущий эксперт отдела по взаимодействию с ТОС МКУ «Наш город» Анастасия Тверетина, программа фестиваля была крайне насыщенной: «Мы подготовили для сургутян мастер-классы, выставки, разнообразие которых поражает, и самые разные активности. Например, представители Федерации ушу проведут зарядку и покажут особые техники, а инструкторы “ZUMBA FITNESS” взбодрят участников танцами, которые подарят хорошее настроение. Сегодня нас также посетили гости из Москвы и Когалыма. Они приехали, чтобы познакомиться с Сургутом и его жителями, а также перенять нашу практику в организации таких массовых мероприятий».

Также в рамках фестиваля прошла церемония награждения волонтеров и общественников. Были вручены благодарственные письма 17 активным жителям города, представляющим добровольческие и общественные объединения Сургута. Их отметили за активную гражданскую позицию и участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.

Завершился фестиваль дружеским чаепитием, угощения для которого предоставили партнеры и спонсоры мероприятия. Теплая атмосфера праздника, как отметили участники, стала еще одним подтверждением того, что добрососедство и совместные инициативы — основа сильного и сплоченного городского сообщества.

Кстати: На минувших выходных в Сургуте также стартовал «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ», приуроченный ко Дню физкультурника. Его первым мероприятием стал «Бег с чемпионом», который провел мастер спорта международного класса по боксу, чемпион мира среди профессионалов по версии WBOДенис Инкин. Далее состоялись танцевальные разминки, спарринги боксеров, мастер-классы от профессионалов спорта. В целом в Сургуте за месяц пройдет более 100 разнообразных спортивных мероприятий – от турниров по игровым видам спорта до практик йоги на свежем воздухе.

При поддержке Администрации Сургута