Больше 700 кг запрещенной продукции не пустили в Россию через аэропорт Сургута

С начала 2025 года в аэропорту Сургута сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз более 730 килограммов подкарантинной продукции, провозимой пассажирами из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 730 кг подкарантинной продукции (сухофрукты, фрукты, орехи, рис, зернобобовые, овощи, ягоды). Кроме того, с начала года в результате карантинного фитосанитарного контроля выявлено 6 случаев ввоза подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами. В семенах кумина (зиры) продовольственной в 3 случаях обнаружен карантинный сорняк – семена рода Повилики (Cuscuta spp.), в маше и фасоли сушеной в 3 случаях – зерновки рода Callosobruchus (Callosobruchus spp)», – передают в источнике.

В соответствии с фитосанитарными нормами подкарантинная продукция была запрещена к ввозу и подлежала уничтожению. Владельцев грузов привлекли к административной ответственности.