Фасад ЦКиД «Камертон» в Сургуте изменится к сентябрю

Центр культуры и досуга «Камертон» в Сургуте готовится к обновлению внешнего облика. Рабочие уже приступили к демонтажу центральной части фасада. Об этом сообщил начальник учреждения Даниил Маркин в своих социальных сетях.

«Фасад «Камертона» разбирается. Наши коллеги из управления эксплуатацией зданий и сооружений ведут демонтаж центральной части. Она несколько преобразится к сентябрю», – говорится в публикации.

Совсем недавно с фасада пропала большая вывеска «Камертон». По словам Маркина, ее возвращать не будут.

«Мы стремимся к минимализм в обновленном фасаде. Все знают наше учреждение, оно одно из старейших в городе и в Югре. Поэтому будет маленькая скромная вывеска. Весь акцент сделаем на наш великолепный барельеф», – пояснил он.

Кроме обновления фасада, ведутся работы по благоустройству территории рядом с учреждением. Вдоль сквера прокладывают новую тротуарную дорожку.