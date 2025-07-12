Четыре поселения Сургутского района получат новую спецтехнику для уборки снега

Сургутский район выделил более 78 млн рублей на закупку снегоуборочной техники для четырех поселений – Тундрино, Барсово, Белого Яра и Лянтора. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Барсово, Белый Яр и Лянтор – на расширение парков снегоуборочной техники, Тундрино – на его создание. Так, муниципалитет выделил средства Тундрино. Сейчас поселение осуществляет разработку аукционной документации на покупку спецтехники: фронтального погрузчика, двух тракторов и комбинированной машины Митракс. Подготовку к аукциону также ведет Лянтор. Городское поселение планирует купить два самосвала. Барсово уже приобрело автогрейдер и ставит его на учет. Белый Яр пополнил свой автопарк двумя фронтальными погрузчиками и трактором», – говорится в сообщении.

Район начал развивать собственные автопарки в 2022 году – после того как подрядные организации не справились с содержанием дорог. Первые машины тогда поступили в Солнечный, Лямина и Ульт-Ягун.

По словам главы, сейчас парк охватывает все больше территорий, а общая сумма вложений достигла 302 млн рублей. За это время поселения закупили около 60 единиц спецтехники.