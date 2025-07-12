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​В Сургуте планируют строить новые корпуса для колледжей

Депобразования Югры подтвердило планы по строительству новых корпусов для ссузов

​В Сургуте планируют строить новые корпуса для колледжей
Фото: Сургутский музыкальный колледж / sc3-surgut.gosuslugi.ru

В Сургуте рассматривают возможность строительства дополнительных учебных корпусов для учреждений среднего профессионального образования. Причина – растущий интерес молодежи к рабочим профессиям и дефицит квалифицированных специалистов в городе.

Тема прозвучала в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова о Сургутском политехническом колледже. Один из жителей обратил внимание на нехватку мест в колледжах и необходимость расширения системы СПО.

«В городе нужно открывать еще колледжи, разных направлений! Город растет, население увеличивается, рабочих на предприятиях не хватает, нужно набирать больше молодежи на рабочие специальности, иначе скоро некому будет передавать навыки!» – написал горожанин.

Комментарий получил официальный отклик от департамента образования Югры.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве новых учебных корпусов для образовательных организаций в городе Сургуте», – сообщили в ведомстве.

По информации департамента, количество бюджетных мест в колледжах Сургута растет: с 1 355 в 2021 году до 1 617 в 2025 году.

Сейчас в Сургуте образовательные программы среднего профессионального образования реализуют следующие учреждения: Сургутский политехнический колледж, СурГУ (по медицинским специальностям), музыкальный и колледж русской культуры, колледж предпринимательства, филиалы ЮГУ, Златоустовского техникума, Западно-Уральского горного техникума, а также Сургутский институт экономики, управления и права.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 231, комментариев: 0
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