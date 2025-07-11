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​СМИ: Дмитрий Гарайс ушел с поста главврача Сургутской травматологии

Главврач Сургутской травматологии Дмитрий Гарайс покинул свой пост

​СМИ: Дмитрий Гарайс ушел с поста главврача Сургутской травматологии
Фото: Алексей Добровольский

Контракт с Дмитрием Гарайсом, возглавлявшим Сургутскую клиническую травматологическую больницу, завершился. Главный врач попрощался с коллективом на планерке, передает «Сургутская трибуна». Официального подтверждения от учреждения или департамента здравоохранения пока нет.

«Когда 30+ лет в одной больнице, в сургутском травмцентре. Из них 10 лет руководителем, главным врачом сегодня день последний. Самая трудовая больница города. Окружной центр сложной специализированной помощи. Десятки тысяч пациентов в год. Ортопедия, нейрохирургия, лечение сложнейших травм. За Дмитрием Александровичем как за надежной каменной стеной. Интересы пациента всего выше, верность профессии, традиции, школа», − написал в своем телеграм-канале бывший директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Дмитрий Гарайс отдал Сургутской травматологии более 30 лет.

Кто займет пост главного врача, пока не сообщается. Предположительно, занять место Гарайса может тюменский ортопед Алексей Фарйона, который руководил травматолого-ортопедическим центром ОКБ №2, передает «URA.RU».


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Сегодня в 16:23, просмотров: 123, комментариев: 0
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