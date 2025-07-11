Второй этап капремонта Сургутского музыкального-драматического театра начнется летом 2026 года

На капитальный ремонт второй очереди Сургутского музыкально-драматического театра направят 307,4 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок. Подрядчик уже определен – компания согласилась выполнить работы за сумму, на 20 млн ниже начальной.

Изначальная цена контракта составляла 327 млн рублей. Названия компаний на портале госзакупок зашифрованы. Заказчиком работ выступает Дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО.

Согласно проекту договора, ремонт стартует 1 июня 2026 года и должен завершиться к 28 февраля 2027 года. Работы будут проходить в здании ДК «Магистраль» по адресу Грибоедова, 12.

«Капремонт в активной фазе. Я мечтаю, чтобы в новогоднюю кампанию 2026-2027 года мы зашли на свою площадку. Но загадывать сложно. Перед глазами пример Нижневартовского ТЮЗа, где капремонт завершился, но театр до сих пор не открыли, так как выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. Очень хочется, чтобы ремонт был выполнен не формально, а соблюдением всех норм и стандартов», − ранее рассказала в интервью siapress.ruдиректор Сургутского театра Светлана Астраханцева.