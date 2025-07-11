В Сургуте завершена июльская поставка новых автобусов

В Сургуте на линию вышли три новых автобуса, приобретённые в рамках обновления городского автопарка. Как сообщили в администрации города, два из них начали курсировать по маршруту № 45, ещё один направлен на маршрут № 18.

Решение о добавлении транспорта на маршрут № 45 принято в целях снижения пассажирской нагрузки, а дополнительный автобус на маршрут № 18 стал ответом на многочисленные обращения горожан.

Таким образом, в Сургут прибыли все 18 новых автобусов, запланированных на конец июня — начало июля. Техника закуплена за счёт средств окружного и городского бюджетов. После прохождения необходимых проверок оставшиеся транспортные средства также будут направлены на маршруты.

Новыми автобусами стали низкопольные машины большого класса, работающие на газомоторном топливе. Они брендированы, оснащены всем необходимым для комфортного передвижения и адаптированы к условиям северного климата.