Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

12 июля

Интерактивная программа «Небо над Югрой. Легенды с рисованием»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

Юные и взрослые сургутяне могут познакомиться с легендами коренных народов Севера, символами и орнаментами через увлекательную интерактивную программу. Также все участники создадут своими руками открытку с изображением понравившейся легенды.

Телефон для записи: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. 0+

Интерактивная программа «Мульт Культ»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

На мероприятии участников познакомят с процессом создания мультфильмов и закулисьем мультипликационных студий. Кроме того, гостей ждет веселая викторина по следам знаменитых персонажей.

Телефон для записи: 24-25-62. Цена билета: 150 рублей. 0+

Космический jam в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу в «Невесомости» состоится не только классический музыкальный джем, но и синтез импровизационной музыки, живописи и видеоарта. Горожане увидят, как современные сургутские художницы Аня Крамарева, Наталья Виль и Елена Устенко создадут космические картины.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 450 рублей, на входе ‒ 700 рублей. 16+

13 июля

Экскурсия «Непобедимая книга. Евангелие Достоевского»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 11:00.

Гостей и жителей Сургута всех возрастов приглашают погрузиться в историю личной Библии великого русского классика. Участники увидят уникальные заметки, сделанные рукой автора.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-58-22. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Пешеходная экскурсия «Сургутский Кремль»

Место встречи: Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова, улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

В Сургуте продолжает действовать пешеходная экскурсия, на которой можно узнать об интересных случаях из биографий именитых сургутян, чем жили наши предки, по каким улицам прокладывали свой ежедневный маршрут.

Телефон для записи: 24-44-72. Вход свободный. 0+

QR-квест «Библиотека приключений»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 15:00.

На необычном квесте сургутян ждут захватывающие приключения внутри самой библиотеки. Работая в команде, участникам предстоит раскрыть тайны библиотеки.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-58-22. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+