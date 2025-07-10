​В Сургуте врачи спасли спортивную карьеру 19-летнего самбиста из Радужного

Хирурги Сургутской травматологической больницы помогли 19-летнему спортсмену из Радужного сохранить возможность продолжать выступать на всероссийских соревнованиях по самбо. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Депздрава Югры.

Рустам, с детства занимающийся самбо и представляющий Югру на крупных турнирах, получил травму плеча во время одного из состязаний в Екатеринбурге. Обследование показало разрыв суставной губы и повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава. Без хирургического вмешательства у молодого спортсмена мог развиться привычный вывих — состояние, при котором сустав теряет стабильность и травмируется даже при незначительной нагрузке.

Специалисты Сургутской травмбольницы провели артроскопическую операцию — малоинвазивное вмешательство, выполненное через четыре миниатюрных разреза длиной всего 6 мм. В ходе операции были восстановлены повреждённые анатомические структуры и надёжно зафиксирована суставная капсула к плечевой кости.

Операцию провёл заведующий травматолого-ортопедическим отделением №5Тарас Тарасенко. Он отметил, что важным этапом становится не только сама операция, но и реабилитация, во многом определяющая исход лечения.

Впереди у Рустама — продолжительный восстановительный период. Врачи рассчитывают, что при соблюдении всех рекомендаций он сможет вернуться к привычной спортивной форме и продолжить участие в соревнованиях.