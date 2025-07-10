В Сургуте родила первенца 53-летняя пациентка Центра охраны материнства

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте в июне произошло по-настоящему трогательное событие − 53-летняя женщина родила своего первого ребенка. Этой новостью поделилась президент учреждения Лариса Белоцерковцева.

Путь к материнству оказался непростым: попытки забеременеть длились три десятилетия. Помогла процедура ЭКО. На раннем сроке пациентка проходила лечение от угрозы выкидыша в отделении патологии беременности №2, позже у нее развились гестационный сахарный диабет и гипертония. Но, несмотря на все, беременность завершилась благополучно.

Роды прошли на 37-й неделе с помощью кесарева сечения. На свет появился мальчик весом 3 кг, ростом 50 см. По шкале Апгар он получил 8-9 баллов.

«Беременность в зрелом возрасте может быть сопряжена с рисками как для матери, так и для ребенка. Выше вероятность выкидышей, преждевременных родов, хромосомных аномалий у плода, а также развития осложнений у матери, таких как гестационный диабет, преэклампсия и сердечно-сосудистые заболевания. Тем не менее, при относительном соматическом здоровье женщины, грамотной прегравидарной подготовке, выполнении всех рекомендаций врачей и, конечно же, вере в благополучный исход, мы можем делиться с вами такими уникальными и вдохновляющими историями», − рассказала Белоцерковцева.

По ее словам, только за прошлый год в Центре охраны материнства и детства родилось 15 малышей у женщин старше 45 лет, а за первые шесть месяцев 2025 года − уже 9 ребятишек.