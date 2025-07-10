Сургутский район стал победителем окружного конкурса по качеству бюджетного процесса

Сургутский район признали лучшим среди районов округа по качеству бюджетного процесса в 2024 году. По итогам конкурса, организованного региональным Департаментом финансов, муниципалитет получит грант в размере 26,5 миллиона рублей. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой в соцсетях.

«Участники рейтинга оценивались по ряду критериев. Среди них: планирование и исполнение бюджета, долговая политика, открытость бюджетного процесса. Вновь был отмечен высокий уровень исполнения бюджета по доходам и расходам – выше 99,6%. Высокие баллы обеспечило отсутствие муниципальных заимствований и кредитов, а также лидерство в Югре по открытости бюджетных данных за 2024 год», − говорится в публикации.

Так, район стал лидером среди муниципалитетов Югры по объему средств местного бюджета, направленных на реализацию инициативных проектов – всего более 73 млн рублей.

Отдельное внимание эксперты уделили вовлечению жителей в обсуждение финансовых решений. Как отмечает Андрей Трубецкой, район активно развивает инициативное бюджетирование: в 2024 году на реализацию предложений местных жителей направили свыше 73 миллионов рублей.

За три года участия в конкурсе Сургутский район уже привлек в свой бюджет дополнительно более 111 миллионов рублей.