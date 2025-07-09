​В Сургуте бригада скорой помощи спасла мужчину с тяжёлой травмой голени

2 июля в Сургуте бригада скорой медицинской помощи экстренно выехала на вызов в дачный кооператив, где мужчина получил серьёзную травму при работе с болгаркой. Об этом сообщили в городской службе скорой помощи.

Звонок поступил в 11:45: очевидец сообщил о резаной ране у товарища и сильном кровотечении. Пострадавший получил глубокое повреждение левой голени, сопровождавшееся признаками геморрагического шока — опасного для жизни состояния, связанного с большой кровопотерей.

На место оперативно прибыла медицинская бригада в составе врача Галины Зиновьевой, фельдшера Джабраила Ибрагимова и водителя Кирилла Орешко. Медики добрались до пострадавшего менее чем за 20 минут.

Специалисты быстро остановили кровотечение, провели инфузионную терапию и стабилизировали состояние пациента. После оказания первой помощи мужчина был доставлен в Сургутскую травматологическую больницу для дальнейшего лечения.

Слаженные действия врачей позволили предотвратить тяжёлые последствия травмы и сохранить пострадавшему здоровье и жизнь. Медики напоминают: при обильном кровотечении важно как можно скорее вызвать скорую помощь и не пытаться справиться с травмой самостоятельно.