В деревне Русскинской Сургутского района запустили новое этнопространство о хантыйской культуре

В национальной деревне Русскинская на территории музея Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова появилось новое туристическое пространство − «Тропа предков». Проект начали реализовывать в 2024 году при поддержке компаний-недропользователей и администрации Сургутского района. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«При финансовой поддержке одной из компаний-недропользователей был благоустроен парк «Земля предков», расположенный на территории Русскинского музея Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича. Его дополнили новыми локациями, отражающими быт и традиции коренных жителей – тром-аганских ханты. В парке установили арт-объекты – фигуры ханты, северных оленей и других лесных животных, интерактивные стенды, с помощью которых можно узнать о природе Югры. Они объединены между собой экологической тропой протяженностью 600 метров», − отмечает Трубецкой.

«Тропа предков» состоит из 12 локаций, которые помогут гостям познакомиться с колоритом, бытом и традициями народа ханты. Создание пространства стало возможным благодаря вложениям недропользователей − на реализацию проекта было выделено порядка 12 миллионов рублей, добавил глава.

Одновременно с созданием «Тропы предков» началась реконструкция самого музея.

«В должное состояние приводятся кровля и фасад, чердачные перекрытия, трубопроводы канализации, сети электроснабжения и отопления. На это из бюджета Сургутского района было выделено порядка 40 млн рублей», – рассказал Андрей Трубецкой.

На время ремонта основное здание музея закрыто, но этнопространство на улице и зал временных выставок уже принимают посетителей. Здесь проводятся экскурсии и культурные мероприятия.

Проект «Тропа предков» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».