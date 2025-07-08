Глава Сургута Максим Слепов подвел итоги первого года работы

Глава Сургута Максим Слепов подвел итоги первого года на посту мэра. В своих соцсетях он выделил ключевые направления, по которым городу удалось продвинуться вперед, и обозначил приоритеты на будущее.

«Предстоит еще много работы. Продолжаем улучшать Сургут, делать его комфортным и современным, отвечающим на главные вызовы в экономике, благоустройстве, социальной сфере. А главное – пожеланиям и потребностям сургутян. Ориентиры в работе выстраиваю, в том числе, по вашим комментариям. Читаю их лично. Важно слышать и слушать, получать предложения и конструктив. Спасибо за доверие, Сургут!» − говорится в публикации.

Среди главных достижений Слепов отметил рекордный бюджет города − 51,5 миллиарда рублей на 2025 год и плановый период до 2027 года. Эти средства позволили увеличить расходы на строительство, ремонт и содержание дорог, включая проезды и дворовые территории, указал мэр.

Одним из крупнейших инфраструктурных объектов он назвал второй мост через Обь, который строится с опережением графика в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, новый мост станет частью важного транспортного коридора Тюмень – Сургут – Надым – Салехард.

Слепов также подчеркнул значение создания новых общественных пространств, наполненных «смыслом и участием горожан». Как утверждает глава, изменились и подходы к повседневным задачам − например, к уборке дворов и улиц. Теперь приоритет отдается качеству и оперативности, особенно вблизи социальных объектов. Кроме того, внедрен новый формат контроля − регулярные обходы города с фиксацией проблем.

«Более 30% из выявленных уже удалось решить», − добавил Максим Слепов.

Среди приоритетов − помощь семьям участников СВО, утверждает мэр города. В этом году впервые с 2022 года отправлена самая крупная партия гуманитарной помощи и адресных посылок в зону проведения специальной военной операции.