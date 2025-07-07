Крематорий для животных под Сургутом вызвал массовое возмущение у жителей

Жители поселка Солнечный Сургутского района жалуются на стойкий и неприятный запах, который исходит от крематория для животных «Радужный мост». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал редакции siapress.ru, что зловоние ощущается уже не первую неделю и охватывает все поселение.

«В поселке Солнечный Сургутского района стоит зловонный запах, так как работает без фильтров крематорий для животных «Радужный мост». Жуткий, едкий запах, уже не первую неделю висит над всем поселением. Наверняка очень вредный и опасный. В связи с чем, жители бьют тревогу, и пишут во все инстанции и СМИ, комментарии от администраций нет. Такого быть не должно ‒ люди буквально сходят с ума от этой вони», ‒ поделился очевидец.

Свои жалобы на крематорий местные жители также оставляют и в приложении 2ГИС. Первые негативные отзывы появились 4 июля:

«Уже не первый день поселок Солнечный задыхается от зловонного запаха, исходящего с вашего предприятия! Вы планируете как-то решить проблему?»

«Отвратительный запах по всему поселку! Будем жаловаться в Роспотребнадзор, и другие инстанции! Ужас! Этот едкий, вредный запах стоит уже не первый день!»

Между тем, от 5 июля есть и положительный отзыв. По словам горожанки, негативные отзывы ‒ это накрутка.

«Негативные отзывы накручены как в чате поселка, так и здесь. Спасибо за помощь в грустном моменте семей. Это лучшее решение».

Корреспондент siapress.ru связался с организацией для получения официального комментария. Телефонный звонок принял менеджер крематория и сообщил, что передаст информацию руководству. На момент публикации ответа от предприятия не поступило.

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