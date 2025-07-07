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​Кардиологи Сургута бьют тревогу: жара повысила риск инфарктов

Почти тысяча человек обратились в кардиоцентр Сургута за июнь

​Кардиологи Сургута бьют тревогу: жара повысила риск инфарктов
Фото: Кардиоцентр Сургута

В июне в Югре установилась аномальная жара, и это заметно отразилось на здоровье жителей региона. Только за первый месяц лета в приемное отделение Окружного кардиологического диспансера обратились почти тысяча человек, говорится в пресс-релизе медучреждения.

По экстренным показаниям были госпитализированы 290 человек, в том числе 190 ‒ с острым коронарным синдромом, опасным состоянием, при котором резко нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. 87 пациентов перенесли инфаркт миокарда. Самой молодой из них ‒ 38 лет.

Как отмечают специалисты приемного отделения, наибольшее количество обращений фиксируется в дни, когда температура поднимается выше +25°C. Особенно уязвимы в такую погоду пожилые люди, которые в летние месяцы проводят много времени на даче, часто под открытым солнцем.

«Будьте внимательны к своему самочувствию. Такие симптомы, как боль в груди, головокружение, одышка сигнализируют о том, что требуется медицинская помощь. При высоких температурах необходимо контролировать артериальное давление, особенно если вы принимаете препараты от гипертонии. Очень важно соблюдать питьевой режим, но при этом учитывать рекомендации лечащего врача. По возможности старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы дня ‒ с 11 до 16 часов», ‒ напомнила главный кардиолог Югры, заслуженный врач России Ирина Урванцева.

Медики подчеркивают: лето продолжается, и впереди еще немало жарких дней. Чтобы они не стали опасными, важно следить за своим здоровьем и не игнорировать тревожные симптомы.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 293, комментариев: 0
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