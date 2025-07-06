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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    1321 0
  • В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь

    В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь

    Сегодня в 19:05
    223 0
  • ​Более тысячи операций за полгода: в Сургутской травмбольнице подвели итоги

    ​Более тысячи операций за полгода: в Сургутской травмбольнице подвели итоги

    Сегодня в 16:24
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В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь

В Сургуте стартовал всероссийский студенческий трудовой проект «Звезда Оби»

В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь
Фото администрации Сургута

В Сургуте дан старт Всероссийскому студенческому трудовому проекту «Звезда Оби». Он объединил более 250 студентов и учащихся колледжей из разных регионов России. Им предстоит внести вклад в строительство одного из крупнейших инфраструктурных объектов страны — второго моста через реку Обь, а также подключиться к текущим стройкам и ремонтам на территории города.

Открытие проекта сопровождалось видеообращениями федеральных спикеров. Напутственные слова участникам передали депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Михаил Киселев, а также министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.

«Это уникальное событие по нескольким причинам. В нашем регионе 2025 год объявлен Годом исторического наследия, а Сургут отмечает 60-летие со дня присвоения ему статуса города, – отметил глава Сургута Максим Слепов. – Для меня всесоюзные ударные комсомольские стройки — неотъемлемая часть семейной истории. Мой брат работал в стройотряде, здесь, в Сургуте, при возведении железнодорожного вокзала. Сегодня мы с вами становимся участниками очень важного события для Сургута, Югры и России».

Он выразил уверенность в том, что студенты смогут не только получить ценные практические навыки, но и испытать чувство сопричастности к большому делу. В знак уважения к участникам проекта глава города вручил флаг Всероссийской студенческой стройки комиссару штаба трудового проекта Константину Корякову. В ответ заместитель председателя наблюдательного совета «Российских Студенческих Отрядов» Алексей Потейко вручил главе города символ стройотрядовского братства — бойцовку.

Алексей Потейко подчеркнул важность преемственности и образовательной составляющей проекта: «Мы находимся на северных территориях, которые в советское время были местом притяжения молодежи. Она создавала здесь экономику, которая и сегодня продолжает приносить нашей стране и местным жителям возможность развиваться. Для нас Всероссийский студенческий трудовой проект — это больше, чем просто работа. Здесь ребята познакомятся с историей края и его коренными народами. На мой взгляд, благодаря проекту местные школьники и студенты все больше будут проявлять интерес к улучшению города».

Почетными гостями церемонии стали ветераны студенческих строек, представители промышленных и градообразующих предприятий, а также учебных заведений. Среди них — директор ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков, который напомнил о роли молодежи в становлении города: «Сургут построен молодежью. Студенческие отряды работали десятилетия. Были времена, когда здесь трудились около трех тысяч студентов. Доверять работу молодому поколению нужно, потому что должна быть преемственность поколений. Очень приятно, когда ты что-то создаешь, а потом можешь привести туда своих детей и внуков и сказать: “Этот дом я построил!”»

Проект «Звезда Оби» объединил 17 студенческих отрядов из Ханты-Мансийского автономного округа, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Самарской, Рязанской, Тверской областей, а также Забайкальского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга и других регионов России. Трудоустройство участников обеспечили две крупные компании — АО «Мостострой-11» и ГК «Сибпромстрой». Помимо работы, проект предполагает культурную и образовательную программу, направленную на знакомство участников с историей региона, его природой, традициями и жизнью коренных народов.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 19:05, просмотров: 224, комментариев: 0
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