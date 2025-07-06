Сургутская травмбольница усилила позиции в высокотехнологичной медицине

С начала 2025 года врачи Сургутской травматологической больницы провели 1 108 операций и медицинских манипуляций с применением высокотехнологичных методов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Больше всего пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи, – с травматолого-ортопедическим профилем. С января таких было 773, и большинству из них выполнили эндопротезирование суставов. Всего замену суставов провели 474 пациентам, что делает эту операцию самой востребованной в категории ВМП. Также специалисты выполняют пластику суставов, остеотомии, операции по устранению деформаций и реконструкции кистей и стоп.

«Без высоких технологий не обойтись сегодня и нейрохирургам. Ежедневно они проводят многочасовые и тонкие операции на головном и спинном мозге при опухолях, инсультах, черепно-мозговых травмах, при различных заболеваниях и травмах позвоночника. За шесть месяцев с использованием ВМП они пролечили 230 пациентов», – рассказали в больнице.

Торакальные хирурги также используют сложные методики при реконструкциях грудной клетки, вмешательствах на трахее и органах грудной полости. Все больше возможностей открывает и современная реабилитация. Отделения восстановления оснащены тренажерными системами с биологической обратной связью – они помогают пациентам после черепно-мозговых травм и острых нарушений мозгового кровообращения.