Сургутская травмбольница усилила позиции в высокотехнологичной медицине

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7185   EUR  92,4138  

Новости

  • В России заметно снизилось производство крепкого алкоголя

    В России заметно снизилось производство крепкого алкоголя

    Сегодня в 14:57
    126 0
  • Налоговые выплаты для многодетных семей в России могут достичь 189 тысяч рублей в год — Голикова

    Налоговые выплаты для многодетных семей в России могут достичь 189 тысяч рублей в год — Голикова

    Сегодня в 14:54
    135 0
  • ​Слепов − о первом годе работы мэром: «Главный ориентир − пожелания и потребности сургутян»

    ​Слепов − о первом годе работы мэром: «Главный ориентир − пожелания и потребности сургутян»

    Сегодня в 14:20
    204 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • ​Семьи из Сургута приглашают на конкурс с главным призом в 5 миллионов рублей

    ​Семьи из Сургута приглашают на конкурс с главным призом в 5 миллионов рублей

    Сегодня в 14:13
    154 0
  • Югра приняла III Международную физическую олимпиаду. Россия завоевала гран-при

    Югра приняла III Международную физическую олимпиаду. Россия завоевала гран-при

    Сегодня в 14:07
    154 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MeEp30MGYnGieKHgMLBJxt4vgfrmf+gictcRIPXedGSh5zW8K/18U+sQE3UxddC/L6uL/7ZVtp6gTdWZzwunum0O6T0In8+z0gf5tkUFUNzIrO8XzjBCgAYBiRg1yuS1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MeEp30MGYnGieKHgMLBJxt4vgfrmf+gictcRIPXedGSh5zW8K/18U+sQE3UxddC/L6uL/7ZVtp6gTdWZzwunum0O6T0In8+z0gf5tkUFUNzIrO8XzjBCgAYBiRg1yuS1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MeEp30MGYnGieKHgMLBJxt4vgfrmf+gictcRIPXedGSh5zW8K/18U+sQE3UxddC/L6uL/7ZVtp6gTdWZzwunum0O6T0In8+z0gf5tkUFUNzIrO8XzjBCgAYBiRg1yuS1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MeEp30MGYnGieKHgMLBJxt4vgfrmf+gictcRIPXedGSh5zW8K/18U+sQE3UxddC/L6uL/7ZVtp6gTdWZzwunum0O6T0In8+z0gf5tkUFUNzIrO8XzjBCgAYBiRg1yuS1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MeEp30MGYnGieKHgMLBJxt4vgfrmf+gictcRIPXedGSh5zW8K/18U+sQE3UxddC/L6uL/7ZVtp6gTdWZzwunum0O6T0In8+z0gf5tkUFUNzIrO8XzjBCgAYBiRg1yuS1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MeEp30MGYnGieKHgMLBJxt4vgfrmf+gictcRIPXedGSh5zW8K/18U+sQE3UxddC/L6uL/7ZVtp6gTdWZzwunum0O6T0In8+z0gf5tkUFUNzIrO8XzjBCgAYBiRg1yuS1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
  • Губернатор Югры возглавил делегацию региона на «ИННОПРОМе» в Екатеринбурге

    Губернатор Югры возглавил делегацию региона на «ИННОПРОМе» в Екатеринбурге

    Сегодня в 13:05
    169 0
  • Дачникам напомнили, что за вырубку деревьев на своем участке можно получить штраф

    Дачникам напомнили, что за вырубку деревьев на своем участке можно получить штраф

    Сегодня в 13:01
    185 0
  • В Югре возбудили дело за незаконный вылов рыбы на десять млн рублей

    В Югре возбудили дело за незаконный вылов рыбы на десять млн рублей

    Сегодня в 12:08
    219 0
  • ​Месть за блокировку: в Пыть-Яхе мужчина сорвал ручки с машины бывшей жены

    ​Месть за блокировку: в Пыть-Яхе мужчина сорвал ручки с машины бывшей жены

    Сегодня в 11:12
    249 0
  • ​Югорчан поздравили с Днем семьи, любви и верности

    ​Югорчан поздравили с Днем семьи, любви и верности

    Сегодня в 10:47
    236 0
  • ​Цифровизация без крайностей: россияне за баланс между онлайн-сервисами и офисами

    ​Цифровизация без крайностей: россияне за баланс между онлайн-сервисами и офисами

    Сегодня в 10:35
    224 0
  • ​На трассе «Югра» водитель из Мегиона выехал на встречку − есть пострадавшие

    ​На трассе «Югра» водитель из Мегиона выехал на встречку − есть пострадавшие

    Сегодня в 10:05
    229 0
  • В Госдуме предложили взимать налог с россиян за покупку путевок за рубеж

    В Госдуме предложили взимать налог с россиян за покупку путевок за рубеж

    07 июля в 18:37
    697 0
Больше новостей
Больше опросов

​Более тысячи операций за полгода: в Сургутской травмбольнице подвели итоги

Сургутская травмбольница усилила позиции в высокотехнологичной медицине

​Более тысячи операций за полгода: в Сургутской травмбольнице подвели итоги
Фото: Сургутский травмцентр / vk.com

С начала 2025 года врачи Сургутской травматологической больницы провели 1 108 операций и медицинских манипуляций с применением высокотехнологичных методов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Больше всего пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи, – с травматолого-ортопедическим профилем. С января таких было 773, и большинству из них выполнили эндопротезирование суставов. Всего замену суставов провели 474 пациентам, что делает эту операцию самой востребованной в категории ВМП. Также специалисты выполняют пластику суставов, остеотомии, операции по устранению деформаций и реконструкции кистей и стоп.

«Без высоких технологий не обойтись сегодня и нейрохирургам. Ежедневно они проводят многочасовые и тонкие операции на головном и спинном мозге при опухолях, инсультах, черепно-мозговых травмах, при различных заболеваниях и травмах позвоночника. За шесть месяцев с использованием ВМП они пролечили 230 пациентов», – рассказали в больнице.

Торакальные хирурги также используют сложные методики при реконструкциях грудной клетки, вмешательствах на трахее и органах грудной полости. Все больше возможностей открывает и современная реабилитация. Отделения восстановления оснащены тренажерными системами с биологической обратной связью – они помогают пациентам после черепно-мозговых травм и острых нарушений мозгового кровообращения.


нравится (1) не нравится (0)
06 июля в 16:24, просмотров: 1028, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sUL22tIa42kByAycEYKkjfyKNob1yBJb/DsEsB/qyWxGqQYYuDs4tOs0K/ksIIgbFJlPZMHpTfZidr5aLh17RWVVFUR5JHZI8oQYjerMcYXGNACt/dwZm/0t9ZQse523"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sUL22tIa42kByAycEYKkjfyKNob1yBJb/DsEsB/qyWxGqQYYuDs4tOs0K/ksIIgbFJlPZMHpTfZidr5aLh17RWVVFUR5JHZI8oQYjerMcYXGNACt/dwZm/0t9ZQse523"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sUL22tIa42kByAycEYKkjfyKNob1yBJb/DsEsB/qyWxGqQYYuDs4tOs0K/ksIIgbFJlPZMHpTfZidr5aLh17RWVVFUR5JHZI8oQYjerMcYXGNACt/dwZm/0t9ZQse523"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sUL22tIa42kByAycEYKkjfyKNob1yBJb/DsEsB/qyWxGqQYYuDs4tOs0K/ksIIgbFJlPZMHpTfZidr5aLh17RWVVFUR5JHZI8oQYjerMcYXGNACt/dwZm/0t9ZQse523"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#315 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1751310010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752519568"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=sUL22tIa42kByAycEYKkjfyKNob1yBJb/DsEsB/qyWxGqQYYuDs4tOs0K/ksIIgbFJlPZMHpTfZidr5aLh17RWVVFUR5JHZI8oQYjerMcYXGNACt/dwZm/0t9ZQse523"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=sUL22tIa42kByAycEYKkjfyKNob1yBJb/DsEsB/qyWxGqQYYuDs4tOs0K/ksIIgbFJlPZMHpTfZidr5aLh17RWVVFUR5JHZI8oQYjerMcYXGNACt/dwZm/0t9ZQse523"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "158"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "71"
      ["name"]=>
      string(30) "Каркас Сибирь (13)"
      ["link"]=>
      string(29) "https://karkas24.ru/news/234/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "33bc6d763821d3c3fa9a0b8cfae8cb52.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdEKtyB"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(65) "ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-07-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-14 23:59:28"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "158"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#322 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru
ИП Солдатов А.М. ИНН 246212075761 erid:2SDnjdEKtyB реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как избавиться от плесени на стенах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 844
  2. В Госдуме предложили взимать налог с россиян за покупку путевок за рубеж 697
  3. Отправленный в отставку министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в своей машине 610
  4. ​На фестиваль «Югорские обласы» собрались более шести тысяч человек 588
  5. Уход за каждым ребенком до полутора лет будет включаться в стаж — инициатива правительства 539
  6. ​«Вероятность условного наказания низкая, но она есть» − юрист о деле по продаже «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте 410
  7. ​Месть за блокировку: в Пыть-Яхе мужчина сорвал ручки с машины бывшей жены 249
  8. О сквере, которого пока так и нет 248
  9. ​Югорчан поздравили с Днем семьи, любви и верности 236
  10. ​На трассе «Югра» водитель из Мегиона выехал на встречку − есть пострадавшие 229
  1. Сургутская пилотажная группа «Барсы» под угрозой: что произошло 2607
  2. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 2295
  3. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 2156
  4. ​Заборы не по ГОСТу: в Сургуте демонтируют ненужные ограждения вдоль дорог 2117
  5. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 1677
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША 1666
  7. ​Николай Наконечный: «Укус мошки болезненнее, чем у комара» 1646
  8. Набережную в районе Поймы-5 в Сургуте восстановят 1539
  9. Судя по всему, мы движемся к подчинению сферы общественного транспорта Сургута и всей Югры окружному правительству 1481
  10. Жители Сургута установили «ежи», чтобы защитить двор от чужих машин 1439
  1. ​Ностальгия звучит 9691
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 6784
  3. ​Приключения «желтого» чемоданчика 6577
  4. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 6521
  5. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 5901
  6. ​Благодарность Сталина детям 5337
  7. ​Письмо Леськи 5112
  8. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 4615
  9. ​Через Россию на Приоре 4528
  10. От миллиона до миллиардов: самые дорогие и дешевые дачи в окрестностях Сургута // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4157

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика