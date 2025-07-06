Жители Сургута жалуются на стройку спортобъекта, которая вышла за границы участка и затронула зону с теплотрассой

Сургутяне заявили о нарушении границ придомовой территории при строительстве спортивного объекта на улице Дзержинского. Застройщик забивает столбы под забор за пределами участка, отведенного под стройку, захватывая территорию, прилегающую к домам №10 и №12, сообщил подписчик siapress.ru.

«На стройке спортивного объекта Застройщиком происходит захват придовомой территории жилого дома по улице Дзержинского №10 и №12. Как видно по фото, Застройщик вышел за границы своего участка стройки. Забиваются столбы под забор, хотя это не только территория, которая относится к домам №10 и №12 по улице Дзержинского, но там проходит теплотрасса», – сообщил горожанин.

Между тем, на публичной кадастровой карте Сургута границы участка обозначены следующим образом.

Ранее строительство спортзала на Дзержинского уже вызвало волну недовольства у местных жителей. Горожане жаловались на вырубку деревьев, которые были посажены самими жильцами, а также на разрушенные пешеходные дорожки, которые входили в утвержденную планировку территории.

Кроме того, в марте этого года рядом с домом №8 на той же улице образовался провал в асфальте. Жители связывали его появление с работами, ведущимися в рамках строительства спортивного ангара.